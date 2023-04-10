110 бригада ЗСУ знищила російський вертоліт на Авдіївському напрямку

Збройні сили України ліквідували російський гвинтокрил Мі-24 на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook.

"Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24.

Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку.

Вірте в ЗСУ!"