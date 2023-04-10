Пєсков: Росія не бажає бачити Францію в якості посередника у врегулюванні війни

Кремль виключив посередництво Франції у врегулювання війни на території України. Назвав її стороною конфлікту, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише російське видання "РБК".

Під час розмови з журналістами, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Франція є учасником конфлікту в Україні, через що не може бути посередником у його врегулюванні.

"Париж зараз не може претендувати на роль посередника, оскільки займає позицію учасника конфлікту. Тому важко уявити посередницькі зусилля" , - сказав він.

Нагадаємо, що, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, час для переговорів України та Росії про завершення війни ще не настав, оскільки наразі "погода військова".

Також президент Франції заявив про те, що Європі необхідно зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки.