Рада відправила у відставку голову Рахункової палати Пацкана: що відомо

Верховна рада Україн відправила у відставку голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Раніше Єврокомісія повідомила про його незадовільну роботу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Рішення про відставку підтримали 250 народних депутатів.

Варто зазначити, що член парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Павло Фролов заявив, що Рада збирається відправити Пацкана у відставку. Причиною цього був звіт Європейської комісії.

"Єврокомісія у звіті про виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань відзначила в перекладі з дипломатичної мови повний провал євроінтеграції Рахунковою палатою, яка так і не стала вищим органом державного аудиту" , - зазначив він.

Крім того, Пацкана підозрюють у виписуванні премій керівникам відділів Рахункової палати. Тому парламентарі підтримали постанову про недовіру Пацкану, яка обіймав цю посаду з 2018 року.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану щодо незаконного одержання компенсації за житло.

У листопаді минулого року Пацкан написав заяву про відставку. У грудні 2022 року Рада провалила голосування за його відставку.