Верещук назвала кількість переселенців в Україні

В Україні 4,8 млн громадян мають статус внутрішньо переміщених осіб, серед них 1 млн — діти, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

"Станом на 10 квітня, 4,8 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Усього ж майже 7 млн. До речі, з цих 4,8 млн ми обліковуємо 1 млн 100 тис. людей з тих, хто став ВПО двічі. Тобто, люди виїхали із Донецької та Луганської областей, переселилися десь ближче та жили, наприклад, у Харкові чи десь на Донеччині, і зараз вдруге переїжджають" , — сказала она.

Верещук додала, що в Україні поки немає можливості окремо виділили цю групу людей, зазначивши, що отримання статусу ВПО не обов'язкове.

Як повідомлялось, внутрішньо переміщеним особам, які змінили місце реєстрації через "Дію", потрібно звернутися до органу соцзахисту для продовження виплат.