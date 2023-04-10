Єрмак: Україна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Україна повернула з російського полону ще сотню своїх захисників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу".

За словами Єрмака, "це був непростий обмін". Керівник ОП висловив подяку всій команді, яка над ним працювала, і Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими зокрема.