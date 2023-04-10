Держстат: У березні інфляція в Україні сповільнилась до 21,3% у річному вимірі

Зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані Держстату.

Базова інфляція минулого місяця зросла до 1,5% з 0,5% у лютому та 0,7% у січні.

При цьому у річному вимірі базова інфляція за підсумками березня знизилася до 20,1% з 22,7% за підсумками лютого.

За даними Держстату, на споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше (на 17,3%) подорожчали овочі.

Водночас на 1,8-0,4% зросли ціни на яйця, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло, цукор, фрукти, рибу та продукти з риби.

На 2,3-0,2% подешевшали рис, продукти переробки зернових, соняшникова олія, сало.

Одяг і взуття подорожчали на 12,5%, у т.ч. одяг - на 12,5%, взуття - на 12,4%.

"Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,6% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,8%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,9% через здешевлення палива та мастил на 3,0%. Водночас на 5,3% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті", - додали у Держстаті.

Нагадуємо:

У січні 2023 року інфляція порівняно з груднем 2022 року зросла на 0,8%, водночас у річному вимірі інфляція загальмувала з 26,6% до 26%.

Зростання споживчих цін в Україні у лютому сповільнилося з 0,8% у січні до 0,7% та повернулось на рівень грудня.