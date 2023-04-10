Зеленський провів переговори з прем'єром Іраку: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Сторони порушили низку питань, серед яких була й українська формула миру, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру" , - пише президент Україн.

Нагадаємо, що нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні переговори з французьким начальником Генерального штабу Тьєррі Бюркаром. Сторони обговорили ситуацію на фронті, а Бюркар, зі свого боку, запевнив у підтримці з боку Франції.