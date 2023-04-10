НАБУ оголосило у розшук колишнього голову Фонду держмайна Сенніченка

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили у розшук колишнього голову Фонду держмайна Дмитра Сенніченка та його спільників, причетних до розкрадання бюджетних коштів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

У розшук оголошено семеро людей. Усі вони входять до складу злочинної організації, причетної до заволодіння понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Очолював угруповання колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенніченко, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ. Насправді він усував "конкурентів" на підприємствах зі сфери Фонду держмайна, щоб заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія.

Як повідомлялося, у березні НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенніченку та ще 9 особам, які у складі злочинного угруповання заволоділи понад 500 млн грн державних підприємств.