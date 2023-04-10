Рада припинила дію двох угод з Росією та однієї з Білоруссю

У понеділок, 10 квітня, Верховна Рада припинила дію двох угод з Росією та однієї з Республікою Білорусь, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на каналі у Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Так, Рада припинила дію Угоди між кабінетом міністрів України та урядом РФ про порядок перетину українсько-російського державного кордону мешканцями прикордонних регіонів України та РФ. Це сприятиме посиленню державного контролю за в'їздом та перебуванням в Україні громадян РФ в умовах загроз національній безпеці України. За це рішення проголосували 283 народні депутати України.

Також Верховна Рада України підтримала вихід із Угоди щодо проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів. За словами Мельничука, вихід із Угоди зумовлений тим, що застосування Україною положень Угоди вкрай ускладнене внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України, проведення Росією бойових дій, тимчасової окупації частини території України та знищення окупантами транспортної інфраструктури України.

За це проголосували 288 нардепів.

"Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий проєкт закону про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації та Протоколу між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співпрацю у галузі технічного захисту інформації" , — йдеться в повідомленні.

Мельничук пояснив, що цей законопроект був ухвалений у зв'язку з докорінною зміною обставин і в рамках подальшої міжнародної ізоляції Республіки Білорусь у зв'язку з її активною підтримкою агресії РФ.

За це проголосували 288 депутатів.