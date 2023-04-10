Данія поставить в Україну САУ Caesar наступного місяця

Данія наступного місяця сподівається поставити в Україну САУ Caesar. Вони мають прибути в Україну разом із військовими, які проходили навчання за кордоном, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив в.о. міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен, повідомляє Media Center Ukraine – Odesa.

"Мы надеемся, что артиллерийские системы Caesar мы поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании" , - заявил он.

При этом министр добавил, что поставки танков Leopard 1 начнутся до лета.

"Еще два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков до лета. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых у Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи" , - отметил Поульсен.

Раніше повідомлялося, що Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди для установок CAESAR.

Крім того, Данія передала українським військовим усі самохідні артилерійські установки Caesar, які були на озброєнні.