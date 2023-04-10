Зеленський змінив склад Ставки головнокомандувача: хто до неї увійшов

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До нього ввели призначеного раніше міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

"...увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Камишіна Олександра Миколайовича - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України." , - йдеться у документі.

Нагадаємо, що 27 лютого Камишин повідомив про те, що подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці".

3 березня Зеленський призначив його своїм радником поза штатом, але за три тижні звільнив з посади.

При цьому 12 березня Камишин отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.