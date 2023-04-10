Зеленський провів зустріч із засновником Virgin Group Бренсоном

У понеділок, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником Virgin Group, британським мільярдером Річардом Бренсоном, який перебуває з візитом у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram глави держави.

"Зустрівся із засновником компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite, британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став новим амбасадором UNITED24" , - написав Зеленський.

Президент подякував Бренсону за потужні меседжі на підтримку нашої країни у часи війни проти російського агресора.

"Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості. Одне з головних завдань - зберігати увагу світу до війни Росії проти України, яка триває вже понад рік. Крім того, є дуже конкретні питання, щодо яких ми можемо працювати разом" , - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у червні минулого року британський мільярдер Річард Бренсон вже відвідував Україну. Він побував у Гостомелі Київської області та вивчив можливості реконструкції аеродрому "Антонов".

Також раніше ми писали, що Річард Бренсон закликав світ підтримати Україну.