Витік секретних документів спричинив кризу у відносинах між США і союзниками – ЗМІ

Американські високопосадовці намагаються заспокоїти розчарованих і збентежених союзників з Європи, Близького Сходу і Києва після витоку секретної інформації про війну в Україні та інші глобальні проблеми.﻿﻿ Про це пише американське видання Politico з посиланням на чотири джерела, повідомляє Українська правда.

Після того, як минулого тижня стало відомо про витік, високопосадовці Держдепу, Пентагону та американської розвідки зв'язалися зі своїми іноземними колегами, щоби заспокоїти їх.

Одне з джерел розповіло, що члени "П'яти очей" – розвідувального союзу США, Канади, Великої Британії, Австралії і Нової Зеландії – звернулися до Вашингтону з проханням про брифінги. Запити були надіслані окремо до Офісу директора Національної розвідки, ЦРУ і ФБР. Наразі відповіді вони не отримали.

Тим часом офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві, пише видання, запитували Вашингтон про те, як інформація опинилася в інтернеті, хто несе відповідальність за витік і що США роблять для того, щоб інформація була видалена з соціальних мереж та чи вживає адміністрація Байдена заходи, щоби у майбутньому не було витоків розвідувальних даних.

Станом на ранок 10 квітня американські офіційні особи повідомили союзникам, що адміністрація президента США проводить розслідування і що вони все ще намагаються зрозуміти повний обсяг витоку, повідомили Politico європейські чиновники.

Україна вже давно занепокоєна тим, що інформація, якою вона ділиться зі США, потрапляє у відкритий доступ, пише видання.

"Цей випадок показав, що українці були абсолютно праві щодо цього. Американці тепер винні українцям. Вони повинні вибачитися і компенсувати збитки" , – сказав один з європейських чиновників.

"Ця історія призвела до кризи у відносинах США з їхніми союзниками, порушуючи питання про те, як Вашингтон виправлятиме те, що офіційні особи в усьому світі вважають одним з найбільших публічних провалів американської розвідки відтоді, як WikiLeaks опублікував мільйони чутливих документів в інтернет з 2006 по 2021 рік" , – відзначає Politico.

"Спосіб витоку і зміст дуже незвичайні. Я не можу пригадати часів, коли був би такий витік і такий широкий спектр достовірної інформації, яка була просто викладена в соціальні мережі, а не як файли Сноудена, які спочатку були проаналізовані групою журналістів" , – розповів колишній аналітик американської розвідки, який займався Росією.

Високопоставлений американський чиновник заявив виданню, що лише на найвищому рівні уряду США обговорюють, як впоратися з витоком інформації. Навіть ті високопосадовці, які працюють над політикою щодо України, Росії та країн, згаданих у документах, станом на 9 квітня не знали, як адміністрація президента реагуватиме на витік.

"Я не маю жодного уявлення про план. Я сам хотів би знати, як ми будемо діяти" , – сказав інший високопоставлений американський чиновник.

Водночас, відзначає видання, високопоставлений український парламентар заявив, що витік "не розглядається тут як велика проблема".

Втім, за словами одного з європейських чиновників, витік інформації викликав обурення серед посадовців вищих ешелонах національної безпеки України.