Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 179 тисяч окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби українські захисники знищили близько 500 окупантів, 7 танків, 10 ББМ, 15 артилерійських систем та вертоліт.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 3644 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 7 038 (+10) од.,
- артилерійських систем – 2 765 (+15) од.,
- РСЗВ – 535 (+1) од.,
- засобів ППО – 282 (+0) од.,
- літаків – 307 (+0) од.,
- вертольотів – 293 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13) од.,
- спеціальної техніки – 316 (+5) од.
Дані уточнюються.