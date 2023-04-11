Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 179 тисяч окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби українські захисники знищили близько 500 окупантів, 7 танків, 10 ББМ, 15 артилерійських систем та вертоліт.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 3644 (+7) од.

бойових броньованих машин – 7 038 (+10) од.,

артилерійських систем – 2 765 (+15) од.,

РСЗВ – 535 (+1) од.,

засобів ППО – 282 (+0) од.,

літаків – 307 (+0) од.,

вертольотів – 293 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9) од.,

крилатих ракет - 911 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13) од.,

спеціальної техніки – 316 (+5) од.

Дані уточнюються.