Кабмін розширив повноваження ТЦК: як зміниться розсилання повісток
Відтепер територіальні центри комплектування (ТЦК) мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України, повідомляє Ділова столиця.
Відповідно до постави з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.
Окрім того, ТЦК мають право сповіщати громадян про мобілізацію й закликати:
- на військову службу на заклик осіб офіцерського складу;
- на військову службу на заклик осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).
Винятком є військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.