Кабмін розширив повноваження ТЦК: як зміниться розсилання повісток

Відтепер територіальні центри комплектування (ТЦК) мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку﻿. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України, повідомляє Ділова столиця.

Відповідно до постави з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Окрім того, ТЦК мають право сповіщати громадян про мобілізацію й закликати:

на військову службу на заклик осіб офіцерського складу;

на військову службу на заклик осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Винятком є військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.