США так і не розпочали постачання зброї Україні за ленд-лізом — Politico

Близько року тому президент США Джо Байден підписав документ, який передбачає ленд-ліз для України. Проте й досі ця програма не запрацювала. За даними видання Politico, яке посилається на власні джерела в уряді США, є дві причини, повідомляє Дзеркало тижня.

Перша полягає в тому, що зараз схвалені Конгресом фінанси на підтримку України, які ще не обнулені. Без цього надання зброї по ленд-лізу розпочатись не може.

"Ми приділяємо першочергову увагу допомоги в галузі безпеки, за яку їм не доведеться нам платити" , - сказав чиновник адміністрації на умовах анонімності, зазначивши, що адміністрація "безумовно готова використати його в майбутньому".

Друга причина – двопартійна підтримка відправки зброї до України. Якщо опір республіканців посилиться або громадська думка повернеться проти війни, тоді має сенс використати ленд-ліз, щоб обійти законодавчі зусилля щодо блокування майбутніх постачань зброї, сказав помічник демократів у Конгресі на умовах анонімності.

При цьому зазначається, що деякі США залишаються незадоволеними, що варіант ленд-лізу залишається невикористаним.

"Оскільки наші оборонні запаси виснажуються, з боку адміністрації Байдена абсурдно сидіти склавши руки та ігнорувати повноваження Конгресу щодо ленд-лізу" , - заявив сенатор Джон Корнін.

Нагадаємо, ленд-ліз – це програма, за якою США надавали союзникам техніку та зброю у тимчасове користування з правом викупити її для себе після закінчення війни або повернути назад. Навесні 2022 року таку програму схвалили для України під час повномасштабного російського вторгнення.