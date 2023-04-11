ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави: що відомо

Один із найбільших торговельно-розважальних центрів в Києві "Ocean Plaza" перейшов у власність держави. Рішення ВАКС про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, вже набрало чинності, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить єдиний реєстр судових рішень.

Таким чином, російські власники не змогли оскаржити рішення суду щодо конфіскації.

Зазначимо, що ще 20 березня ВАКС прийняв рішення про конфіскацію контрольної частини корпоративних прав, цілісних майнових комплексів, рухомого та нерухомого майна, грошових коштів на банківських рахунках, в тому числі ТОВ "Авангард-Віларті" та ТОВ "ІС "Либідь", які є власниками торгово-розважального центру Ocean Plaza.

Повідомлялося, що рішення набуде чинності за 10 днів, якщо інша сторона не подасть апеляцію.

Однак, апеляційну скаргу відхили на тій підставі, що її подала компанія Jupiter Nine Trust Company Limited, яка не була стороною в адміністративній справі за позовом Мінюсту.

Відомо, що відповідачами за позовом були російський олігарх Аркадій Ротенберг, його син Ігор Ротенберг та бізнес-партнери Олександр Скоробагатько та Олександр Пономаренко.

Нагадаємо, минулого року арештовані активи ТРЦ Ocean Plaza на понад 350 млн гривень передали в управління АРМА.

Також ми писали, що в "Слузі народу" анонсували конфіскацію активів ТРЦ Ocean Plaza ще в лютому.