Китай все більше витрачає на дослідження та розробки - Bloomberg

Західні країни дедалі обережніше ставляться до обміну технологіями з Китаєм, а США та Нідерланди нещодавно запровадили нові обмеження на експорт напівпровідників, а також обладнання, що використовується для їх виробництва. Тим часом китайські компанії піднімаються в рейтингу найбільших у світі витрат на дослідження і розробки — ознака того, що, можливо, західні технології їм більше не знадобляться, пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Останній такий список п'ять років тому свідчив, що виробник мобільної інфраструктури та пристроїв Huawei Investment & Holding Co. був на шостому місці після Microsoft, як і зараз, але це була єдина китайська компанія в глобальній топ-25. Зараз до неї приєдналися власник TikTok ByteDance Ltd., власник WeChat та ігровий гігант Tencent Holdings Ltd., а також постачальник послуг електронної комерції, платежів та хмарних обчислень Alibaba Group Holding Ltd. Цифра $14,6 млрд для ByteDance стосується 2021 року і походить зі звіту, яким приватна компанія поділилася зі своїми працівниками минулого року, про який у жовтні повідомила газета Wall Street Journal. Видання Information написало 1 квітня, що ByteDance повідомила інвесторам, що дохід компанії зросте на 30% у 2022 році, тож можна припустити, що витрати на дослідження та наукові розробки у 2022 році будуть ще вищими.

Bloomberg

Наведені цифри взяті з публічно оприлюднених фінансових звітів, але компанії мають досить велику свободу дій у визначенні того, що є витратами на дослідження та розробки. Amazon навіть не звітує про це, натомість включає у свої звіти про прибутки та збитки рядок «технології та контент», який, ймовірно, здебільшого є дослідженнями та розробками. У 2017 і 2018 роках Комісія з цінних паперів і бірж США надіслала Amazon низку листів, вимагаючи звітувати про дослідження та розробки, як це роблять інші компанії, але відступила після того, як Amazon заявив, що бізнес-модель компанії заохочує одночасне дослідження, проектування, розробку і підтримку як нових, так і існуючих продуктів і послуг, і що виокремлення лише Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) буде складним і безглуздим для її інвесторів.

Серед багатьох найбільших приватних компаній світу більшість, схоже, не звітують про свої витрати на НДДКР, але деякі з них також не відповідають профілю великих витрат на дослідження та розробки.

Цей профіль передбачає роботу в галузі технологій, фармацевтики чи автомобілебудування. Так було протягом десятиліть. Кількість технологічних компаній зросла, причому відносні новачки Amazon, материнська компанія Google Alphabet Inc. і материнська компанія Facebook Meta Platforms Inc. зараз займають перші три місця, а більшість китайських компаній з'явилися в цьому списку недавно.

Лідер напівпровідникової промисловості Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. посідає 41-е місце за обсягами досліджень і розробок, але четверте - за капітальними витратами, поступаючись лише Amazon, Samsung Electronics і Saudi Arabian Oil Co.

Єдине, що змінилося з 2004 року, - це те, наскільки далеко попереду всієї зграї знаходяться найбільші за рівнем витрат компанії. Якщо не брати до уваги Amazon та її унікальну бухгалтерію, то нинішня компанія, яка перебуває на другому місці рейтингу, Alphabet витрачає на дослідження та розробки в чотири рази більше, ніж компанія № 20 Bristol-Myers Squibb.

Більшість провідних автовиробників витрачають на НДДКР, з урахуванням інфляції, такі ж суми, як і в 2004 році. Виняток становлять Volkswagen AG та BMW, які витрачають значно більше, а також Ford Motor Co, яка витрачає на третину менше. Фармацевтичні компанії загалом витрачають значно більше, але найбільш вражаюче зростання відбулося в технологічних компаніях, зокрема в Microsoft Corp. За винятком Apple, витрати цих компаній на НДДКР спрямовані на винахід та вдосконалення не стільки фізичних продуктів, скільки алгоритмів, систем штучного інтелекту тощо - це стосується і китайських ByteDance, Tencent та Alibaba. У США більшість з цих компаній останнім часом оголошували про великі звільнення, але вплив на їхні витрати на дослідження і розробки поки що ледь помітний.

Для самих компаній ці величезні збільшення витрат на НДДКР можуть мати обмежену цінність. Дослідження 2020 року, проведене вченими з Вашингтонського та Техаського університетів, показало, що, хоча колись існував сильний зв'язок між витратами на НДДКР та майбутньою прибутковістю, з 1990-х років він став набагато слабшим. Для національних і регіональних економік факти все ще вказують на те, що витрати на НДДКР приносять користь у вигляді підвищення продуктивності та зростання, хоча ще занадто рано говорити про те, чи буде це справедливо для науково-дослідницького буму останніх кількох років. Якщо так, то схоже, що США і Китай мають найкращі позиції для отримання вигоди