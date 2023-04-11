РосЗМІ: Держдума РФ запровадила електронні повістки та частково закрила кордон

Російська Держдума одразу у трьох читаннях підтримала дублювання традиційних повісток в електронному вигляді, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Зміни передбачають, що повістки можуть бути надіслані росіянам у письмовій формі під розписку, поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також в електронній формі.

У разі електронної повістки вона вважатиметься врученою з моменту розміщення в особистому кабінеті.

Людям, що отримали повістку у будь-якому вигляді, навіть електронному, буде заборонятися виїзд з Росії до їхнього візиту до військкомату.

Також росіянам, які не прийшли по повістці протягом 20 днів з її отримання, забороняється керувати автомобілем.