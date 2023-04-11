Зеленський провів чергове засідання Ставки: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у вівторок, 11 квітня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На Ставці учасники заслухали доповіді про загальну оперативну обстанову на передовій та ситуацію на ділянках фронту у межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ.

Керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії росіян у найближчій перспективі.

Окрім того, учасники проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами. Вони також продовжили розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад Сил оборони.

Серед іншого учасники Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени Кабміну, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, "Укроборонпром" відвантажив для українських бійців нові партії 125-мм танкових снарядів та 122-мм артилерійських боєприпасів.