Кордон з Польщею з початку великої війни перетнули більше 11 млн осіб

Кордон Польщі з Україною з початку повномасштабного вторгнення перетнули більше 11 млн осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Представництва Польщі у Європейському Союзі.

"На сьогоднішній день кількість осіб, які перетнули польсько-український кордон з початку російської агресії, перевищила 11 млн. Близько 87% із них становлять жінки та діти. Усі, хто тікає від війни, знайдуть притулок і всю необхідну їм допомогу у Польщі" , — підкреслили Представництві.

Today, the number of persons who have crossed the ????????-???????? border since the beginning of the Russian aggression has exceeded 1⃣1⃣ million. Around 87 percent of them are women and children. All those fleeing the war will find shelter and all the help they need in Poland. pic.twitter.com/CZXL1wPcTA — Poland in the EU (@PLPermRepEU) April 11, 2023

Як повідомлялось, за даними ООН, станом на початок березня у країнах Європи перебуває 8,1 млн біженців з України, які залишили країну після повномасштабного російського вторгнення.