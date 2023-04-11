Кордон з Польщею з початку великої війни перетнули більше 11 млн осіб
Кордон Польщі з Україною з початку повномасштабного вторгнення перетнули більше 11 млн осіб, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Представництва Польщі у Європейському Союзі.
"На сьогоднішній день кількість осіб, які перетнули польсько-український кордон з початку російської агресії, перевищила 11 млн. Близько 87% із них становлять жінки та діти. Усі, хто тікає від війни, знайдуть притулок і всю необхідну їм допомогу у Польщі", — підкреслили Представництві.
Як повідомлялось, за даними ООН, станом на початок березня у країнах Європи перебуває 8,1 млн біженців з України, які залишили країну після повномасштабного російського вторгнення.