Витік документів: російський літак А-50 в Білорусі підірвали агенти СБУ

З витоку секретних документів США стало відомо, що за підривом російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50У на білоруському аеродромі "Мачулищі" стоять агенти Служби безпеки, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Economist.

"26 лютого співробітники СБУ дійшли до вражаючого висновку. Їхні власні агенти в Білорусі проігнорували наказ і атакували російський літак-розвідник (А-50У – ред.) раніше того ж дня".

Повідомляється, що про дії українських агентів американці дізнались з прослуховувань.

Уривки розвідданих містилися на суворо засекреченому слайді про війну в Україні, поширеному об'єднаним штабом США 1 березня.

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