Кабмін погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА

Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посаді двох керівників обласних військових адміністрацій, повідомляє Новое время.

Підтримано проекти Указів Президента України про призначення:

Артема Лисогора – головою Луганської обласної державної адміністрації;

Володимира Артюха – головою Сумської обласної державної адміністрації.

Артем Лисогор – заступник начальника ГУНП Житомирської області. З жовтня 2021 року по червень 2022 року заступник начальника ГУНП Житомирської області Артем Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов'язків заступника командувача Об'єднаних Сил щодо залучення сил та засобів підрозділів Національної поліції.

Володимир Артюх – генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Він присвятив 37 років Збройним силам України, де служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.