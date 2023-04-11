Канада відправить Україні тисячі штурмових гвинтівок і мільйони набоїв

Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу тисяч штурмових гвинтівок та мільйонів набоїв, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Ананд зробила це оголошення під час візиту до Канади прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вона повідомила, що йдеться про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.

"Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності" , – зазначила Ананд у своєму Twitter.

Nous venons d'annoncer une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine, provenant de Colt Canada.Nous envoyons 21 000 fusils d'assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2,4 M de munitions. Ces armes soutiendront la lutte de l'Ukraine pour se défendre, ainsi que nos valeurs communes. pic.twitter.com/0WkCE5x6dO — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 11, 2023

Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 11 квітня, прибув з візитом до Канади.

Раніше Шмигаль в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail заявляв, що в ході візиту в Канаду він проведе переговори щодо боєприпасів і важкої техніки.