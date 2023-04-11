Шмигаль: Контрнаступ України може початися влітку

Захисники України можуть розпочати контрнаступ влітку, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню The Hill, повідомляє Новое время.

Він наголосив, що союзники та партнери України не тиснуть на неї в питанні наступу, а найсильніший тиск відчувається зсередини країни.

"Усі наші друзі та партнери чудово розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовими до цього на 100%, якщо не більше" , — зазначив глава уряду.

На запитання про те, як на підготовку до контрнаступу може вплинути витік секретних документів США, Шмигаль сказав, що Україна звільнить свою територію.

"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Ми просимо наших міжнародних партнерів про додаткові військові можливості, такі як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка" , — нагадав він.

11 квітня Денис Шмигаль вирушив із робочим візитом у Канаду, потім він відвідає США.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр попереджала, що офіційно говорити про плани ЗСУ можуть лише президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і міністр оборони Олексій Резніков.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що інформаційний ажіотаж шкодить Силам оборони України. Він закликав не чекати «чарівних дат» контрнаступу, бо той відбувається щодня.

Олексій Резніков казав, що український контрнаступ має розпочатися у квітні-травні цього року на кількох напрямках.

28 лютого керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наступні три місяці у повномасштабній війні Росії проти України будуть дуже активними та визначать подальший перебіг подій.