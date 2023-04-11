Україна оновила угоду про вільну торгівлю з Канадою: що змінилось

Сьогодні, 11 квітня, Україна й Канада оновили угоду про вільну торгівлю. Нова угода несе суттєві зміни до торгового режиму між країнами, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Міністерства економіки України.

"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосили про завершення переговорів з укладання оновленої угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Цей документ замінить чинну угоду, яка діяла з 2017 року" , - йдеться в заяві.

За словами першого віцепрем’єр-міністра України - міністра економіки України Юлії Свириденко, нова угода несе суттєві зміни до торгового режиму між Україною та Канадою. Також в рамках цього документу Україна і Канада уклали угоду з цифрової торгівлі, яка стала для нашої країни другою після відповідної угоди з Великою Британією.

"Український уряд ставить за мету надати українським підприємцям на зовнішніх ринках найсучасніші інструменти для розвитку бізнесу та економічного відновлення України. У новій угоді ми поєднуємо торгівлю товарами, послугами, здійснення інвестицій та економічну співпрацю між Україною та Канадою. Угода була підготовлена під час війни, тому має враховувати всі нагальні потреби бізнесу і стати додатковою візитівкою нашої економіки у світі" , - пояснила Свириденко.

Що нового в угоді

Цією угодою передбачено скасування тарифів на українські товари, які мають складові походженням з ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю.

"Будуть скасовані тарифи також на ті українські товари, які мають складові походженням з ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. Це має заохотити створення виробничих ланцюгів, зробить розташування виробництва в Україні більш привабливим для іноземних інвесторів, які планують постачати свої товари на канадський ринок" ,- продовжила Юлія Свириденко.

Крім того, нова угода буде дозволяти сторонам все, що не заборонено.

"У сфері інвестицій та послуг ми застосовуємо новий ліберальний метод – дозволено все, що не заборонено. Угода не регулює, що дозволено, а навпаки - ретельно виписує винятки із повної свободи надання послуг. І робимо це так, щоб усе регулювання було максимально прозорим, чітким і передбачуваним" , - додала міністр.

Крім того, нова угода регулює:

фінансові послуги;

тимчасовий в'їзд для ділових осіб;

телекомунікації;

торгівлю та гендер;

торгівлю і малі та середні підприємства;

питання торгівлі та корінних народів.

Нова угода також включатиме оновлені глави про правила та процедури походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, розробку та адміністрування заходів та прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку.

"Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою має допомогти нам укласти подібні Угоди з іншими країнами" - наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні, прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні та розкрив його зміст.