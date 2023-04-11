Зеленський схвалив збільшення видатків держбюджету на 537 млрд гривень

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить проект закону №9105.

Закон передбачає збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 537 млрд гривень.

Зазначається, що 518 млрд гривень спрямовується на потреби армії та 19 млрд гривень - на поповнення резервного фонду держбюджету.

Міноборони - 372,4 млрд гривень (з них оплата праці - 364 млрд гривень);

Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС - 98,3 млрд гривень (з них оплата праці - 95,9 млрд гривень);

ГУР - 4,6 млрд гривень;

СБУ - 9,3 млрд гривень;

Адміністрації Держспецзв'язку - 31,6 млрд гривень;

Служби зовнішньої розвідки - 807,6 млн гривень;

НАБУ - 50,6 млн гривень.

Законопроект №9105 набере чинності 13 квітня.

Нагадаємо, 17 березня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік. Закон передбачав збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 5,56 млрд гривень.