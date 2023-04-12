Генштаб: ЗСУ за добу знищили 730 окупантів та 2 танки
За даними Генерального штабу, Збройні сили минулої доби знищили 730 окупантів, з початку війни було вбито понад 180 тисяч загарбників.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 до 12.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,
- танків - 3646 (+2) од.,
- бойових броньованих машин - 7043 (+5) од.,
- артилерійських систем - 2770 (+5) од.,
- РСЗВ - 535 (+0) од.
- засобів ППО - 282 (+0) од.,
- літаків - 307 (+0) од.,
- вертольотів - 293 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10) од.,
- спеціальної техніки - 319 (+3)