Генштаб: ЗСУ за добу знищили 730 окупантів та 2 танки

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 730 окупантів та 2 танки
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу, Збройні сили минулої доби знищили 730 окупантів, з початку війни було вбито понад 180 тисяч загарбників.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 до 12.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків - 3646 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин - 7043 (+5) од.,
  • артилерійських систем - 2770 (+5) од.,
  • РСЗВ - 535 (+0) од.
  • засобів ППО - 282 (+0) од.,
  • літаків - 307 (+0) од.,
  • вертольотів - 293 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
  • крилатих ракет - 911 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10) од.,
  • спеціальної техніки - 319 (+3)

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