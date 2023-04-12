У мережі з'явилося відео, де солдати РФ відрізають голову полоненому

Російські окупанти жорстоко вбили полоненого українського військовослужбовця і записали це на відео, в Офісі президента відреагували на появу в інтернеті шокуючих кадрів.

Увечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, котрий на той момент був ще живий.

Перебуваючи у шоковому стані, полонений кричить, що йому боляче. Окупанти коментують страту словами "Працюємо, браття", "Ломай хребет, що ніколи бошку не різав, н***й".

Відрізану голову росіяни демонструють на камеру та кажуть, що її треба відправити командиру вбитого.

Обличчя окупанта, який скоїв страту, на відео закрито маскою. На записі видно, як присутній на місці шокуючого вбивства російський військовий демонструє на камеру бронежилет страченого українського полоненого.

На відео також можна побачити зелене листя, що, ймовірно, може свідчити про те, що запис зроблено минулого року.

На появу шокуючих кадрів відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.