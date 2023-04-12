NYT: США оцінювало чотири "дикі" сценарії війни в Україні

Розвідувальне управління Міністерства оборони США розглядало сценарії розвитку війни в Україні у випадку так званих "диких", тобто малоймовірних, подій, повідомляє Українська правда.

Про розробку сценаріїв стало відомо із секретних розвідувальних документів від 24 лютого 2023 року, які отримала The New York Times.

Аналіз, проведений Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США через рік від початку повномасштабної війни, окреслює чотири сценарії "диких карт" і те, як вони можуть вплинути на перебіг конфлікту в Україні.

Видання наголошує, що такий сценарний документ є досить типовим продуктом для розвідувальних служб. Він покликаний допомогти військовим офіцерам, політикам або законодавцям обміркувати можливі наслідки великих подій, оцінюючи свої варіанти дій.

Гіпотетичні сценарії включають смерть президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського, зміну керівництва в Збройних силах Росії та удар України по Кремлю. Документ описує, як кожна з таких ситуацій може потенційно призвести до ескалації в Україні, завершення конфлікту шляхом переговорів або ж не мати суттєвого впливу на хід війни.

При цьому в описах можливих подій немає оцінки того, що може бути найбільш вірогідним.

"Один з чотирьох гіпотетичних сценаріїв показує, що може статися, якщо Україна завдасть удару по Кремлю. Визначено широкий спектр потенційних наслідків. Ця подія може призвести до ескалації, коли Путін у відповідь на суспільний резонанс розпочне повномасштабну військову мобілізацію і розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї. Або ж побоювання громадськості можуть змусити його піти на переговори щодо врегулювання війни.