ЦРУ: Путін все ще впевнений, що зможе розтрощити Україну та Захід

Президент Росії Володимир Путін "несерйозно" ставиться до перемовин, а успішний контрнаступ Збройних сил України може змінити цю ситуацію﻿. Так вважає директор ЦРУ Вільям Бернс з посиланням на CNN, повідомляє Ділова столиця.

Так, директор ЦРУ вважає, що Путін "несерйозно ставиться до переговорів на цій стадії" війни в Україні, і саме "прогрес України на полі бою, швидше за все, сформує перспективи дипломатії" для припинення поточного конфлікту.

Бернс підкреслив, що контрнаступ України є дуже важливим наголосивши, що "найближчими місяцями на карту поставлено дуже багато".

"Замість того, щоб відступити, він (Путін — ред.) подвоїв зусилля" , — сказав Бернс додавши, що російський президент все ще сподівається розсварити Україну та Захід.

Директор ЦРУ окремо зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас , ситуація у якому, як стверджується в одному з нещодавно "злитих" документів розвідки, ймовірно, заходить у глухий кут.

"Кампанія виснаження Росії на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Кремля захопити весь регіон у 2023 році" , — йдеться в одному із секретних документів.

"Справжні країни дають відсіч. Україна та її президент зробили саме це. Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни" , — сказав Бернс.

Він також наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, зокрема шляхом обміну розвідданими, у той час, коли витік секретних документів викликає сумніви щодо погляду адміністрації на конфлікт.

Нагадаємо, 7 квітня американське видання The New York Times заявило, що в соцмережі нібито "злили" засекречені військові документи щодо планів США та НАТО щодо нарощування можливостей української армії перед контрнаступом.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що публікація "засекречених військових документів" за планами США та НАТО щодо нарощування здібностей української армії перед контрнаступом є псевдовитоком, що свідчить про деградацію російської розвідки.

Згодом у соціальних мережах було виявлено нову партію нібито секретних документів, що описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні, Китаї та Близькому Сході, інформацію про їхню справжність не підтверджено.

За даними CNN, Україна змінила деякі військові плани через витік американських секретних документів, а в Міністерстві оборони США посилили контроль за документообігом.