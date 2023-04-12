Сербія погодилася постачати Україні зброю згідно зі "злитими" документами США, — ЗМІ

Сербія могла погодитися постачати зброю Україні для боротьби з російською агресією або вже відправила її﻿. Про це свідчать документи секретних даних розвідки США із посиланням на Reuters, повідомляє Ділова столиця.

Так, у документі під назвою "Європа. Відповідь на поточний російсько-український конфлікт" у формі діаграми перераховані "оцінені позиції" 38 європейських урядів у відповідь на запити України про військову допомогу.

На діаграмі видно, що Сербія відмовилася надати навчання українським військам, але зобов'язалася відправити летальний вантаж або вже надала його. Також було зазначено, що Сербія має політичну волю і військову спроможність надати зброю Україні в майбутньому.

Документ має грифи Secret і NOFORN, що забороняє його поширення іноземним спецслужбам і військовим. Він датований 2 березня і містить печатку Об'єднаного комітету начальників штабів. При цьому Reuters не змогло незалежно перевірити справжність документа.

"Якщо цей документ точний, він або демонструє лукавство (президента Сербії Александара — ДС) Вучича щодо Росії, або він перебуває під величезним тиском з боку Вашингтона, щоб поставити зброю в Україну" , — вважає експерт з питань Східної Європи Джеймстаунського фонду, інституту зовнішньої політики Януш Бугайський.

У таблиці Пентагону відповіді на запити України про допомогу розділили на категорії:

країни, які взяли на себе зобов'язання надати навчання та летальну допомогу;

країни, які вже забезпечили навчання, летальну допомогу або те й інше;

країни, у яких є військова спроможність і політична воля "надавати в майбутньому летальну допомогу".

Так, Австрія та Мальта були єдиними країнами, які позначили "Ні" у всіх чотирьох категоріях.

У сербському міністерстві оборони вже спростували інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про постачання зброї Україні. Міністр оборони країни Мілош Вучевич зазначив, що Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні.

"Мета, очевидно, полягає в тому, щоб дестабілізувати нашу країну і втягнути її в конфлікт" , - сказав сербський міністр.

Зазначимо, що оприлюднення таблиці відбулося трохи більше ніж за місяць після того, як на проросійському каналі в месенджері Telegram з'явилися документи, які нібито свідчать про відправлення сербським виробником зброї 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град" до Києва в листопаді цього року.

Документи містили транспортну накладну і сертифікат кінцевого користувача від українського уряду.