У СБУ пообіцяли знайти тих, хто відрізав голову українському полоненому
Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Голова СБУ запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, навіть із-під землі.
"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде - дістанемо скрізь, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", - заявив голова СБУ Василь Малюк.
В українському відомстві вважають, що на відео, яке з'явилося у мережі 11 квітня, російські окупанти "виявляють свою звірину сутність - жорстко катують українського полоненого і відрізають йому голову".
Служба безпеки розпочала досудове розслідування цього військового злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Увечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент ще був живий.