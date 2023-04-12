У Міноборони закликали не розповсюджувати відео вбивства українського воїна

Міністерство оборони закликає припинити поширювати відео вбивства українського захисника російськими окупантами. У МОУ також просять утриматися від припущень щодо особи загиблого.

"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Усім нам важливо розуміти - ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.

Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його.

Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких відеокадрів. Тепер, коли вже всі побачили - це мають дивитися прокурори та Міжнародний суд" , - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляра, з перших хвилин появи відео страти українського військового всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово для того, щоб ідентифікувати військових злочинців.

Заступник міністра додала, що вночі в МОУ разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами саме цим займалися.

На думку Маляра, ворог хоче залякати українців: "Хоче зробити нас слабкими. Але все, що він отримає у відповідь - нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору".