У Єврокомісії відреагували на відео зі стратою українського полоненого

У Єврокомісії відреагували на відео зі стратою українського полоненого
Фото: Рixabay

У Єврокомісії наголосили, що відео зі стратою українського військовополоненого – якщо буде підтверджено, що воно справжнє, – вкотре засвідчує зневагу РФ до міжнародного права, і причетні до цього не мають лишитися безкарними, повідомляє Європейська правда.

Про це сказала речниця Єврокомісії Набіла Масралі у відповідь на запитання журналістів.

Речниця зазначила, що у ЄС поки не знають, чи правдиве відео, яке почало поширюватися у російських Telegram-каналах.

"Якщо його правдивість підтвердиться, це буде ще одне підтвердження нелюдського характеру російської агресії. Вбивство військовополонених – це серйозне порушення Женевської конвенції, і це демонструє ще раз, що Росія цілковито ігнорує міжнародне право і, зокрема, міжнародне гуманітарне право", – наголосила вона.

Набіла Масралі зазначила, що Росія має дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і гарантувати людяне поводження з військовополоненими.

"ЄС підкреслює готовність притягнути до відповідальності усіх виконавців та співучасників воєнних злочинів скоєних у контексті агресивної війни РФ проти України", – додала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нове відео з жорстокою стратою українського полоненого підкреслює необхідність виключити Росію з Ради безпеки ООН та організації загалом.

Глава МЗС Естонії заявив, що після таких фактів неможливо говорити про якийсь діалог з Росією чи присутність російських спортсменів на Олімпійських іграх.

У Міноборони України закликали не поширювати відео вбивства українського захисника та утриматись від припущень щодо особи загиблого. СБУ почала досудове розслідування за фактом на відео, очільник відомства пообіцяв знайти убивць.

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