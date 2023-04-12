Пентагон звузив коло осіб із доступом до секретної інформації - CBS

Пентагон звузив коло осіб із доступом до секретної інформації - CBS
Фото: Lisa Ferdinando

За даними CBS News, після зливу в ЗМІ секретної інформації про ситуацію в Україні та інших країнах у Пентагоні різко звузили коло осіб, які мають до неї доступ, повідомляє Дзеркало тижня.

"Списки співробітників, які отримують регулярні оновлення, що містять секретну інформацію, з 7 квітня значно скоротилися. До витоку доступу до інформації подібного характеру мали близько тисячі осіб" , - йдеться у повідомленні ЗМІ.

У ЗМІ ознайомилися з документами, що потрапили в соцмережі, і помітили серед них деякі кольорові роздруківки з текстами, графіками та картами. Журналісти підозрюють, що вони були спершу складені, потім розгорнуті, після чого їх сфотографували та "злили" у соцмережі.

"Не всі принтери в офісах державних органів США мають доступ до друку секретних документів" , - цитує ЗМІ слова одного із чиновників.

Ті пристрої, яким це дозволено, спочатку проходять відповідну реєстрацію та отримують унікальний ID. Враховуючи це, розслідування легше ідентифікуватиме джерело витоку.

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