Росіяни готуються до евакуації із ЗАЕС - Центр нацспротиву

Центр національного спротиву повідомляє, що російські окупанти попередили представників "Росатому", які перебувають на Запорізькій АЕС, щодо ймовірної евакуації. У ЦНС зазначають, що для цього вже готується спеціальний план.

"Колаборантів та звезених росіянами на станцію працівників "Росатому" попередили, що незабаром може початися примусова евакуація, тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом" , - йдеться у повідомленні Центру.

Тим часом в "Енергоатомі" повідомляють, що окупанти навколо ЗАЕС встановлюють нову огорожу - так вони намагаються захистити під'їзд до станції та підготувати її до оборони. Тепер працівники не доїжджають до місця роботи, їх висаджують біля кільця, від якого вони вже йдуть пішки.