Держстат оприлюднив оцінку падіння економіки України за 2022 рік

Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту України за 2022 рік. Реальний ВВП скоротився на 29,1%, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у першому кварталі 2022 року ВВП скоротився на 14,9%, у другому кварталі - на 36,9%, у третьому кварталі - на 30,6%, у четвертому кварталі - на 31,4%.

Номінальний валовий внутрішній продукт за 2022 рік оцінюється в 5 191 млрд гривень, зміна дефлятора ВВП - 34,3%.

При цьому кінцеві споживчі витрати домогосподарств упали на 26,7%, витрати сектору загального державного управління зросли на 18%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз економіки України на 2023-2027 роки. За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.