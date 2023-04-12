WP: Україна відклала контрнаступ через погоду та нестачу боєприпасів

Великий наступ українських сил довелося відкласти через погоду, повільне постачання обладнання та дефіцит боєприпасів. Також негативну роль зіграв "злив" секретних документів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в публікації The Washington Post.

Видання відзначає, що українські війська перевіряють російські сили на вразливість перед довгоочікуваним контрнаступом. Вони слідкують за росінами за допомоги безпілотників, виявляють слабкі місця та планують удари для знищення укріплень.

"Ми їх перевіряємо. А вони, звичайно, роблять те самі з нами" , — цитує WP слова єфрейтора із позивним "Боксер".

Він каже, що невеликі операції готують його підрозділ до повномасштабної атаки, поки українці чекають на надходження важкої техніки та боєприпасів.

"Очікуваний весняний наступ розглядається як можливість для України цього року визволити територію, утримувану російськими військами, загальна площа якої становить близько однієї п’ятої території країни. Але операцію затримали погодні умови, повільні поставки обладнання та дефіцит боєприпасів, що посилює побоювання зайти в глухий кут" , — йдеться в публікації.

WP пише, що проведення контрнаступу ускладнює витік військових та розвідувальних документів США. Адже документи, що потрапили в мережу, містили детальні дані про стан та можливості української армії, зокрема і про слабкі місця у протиповітряній обороні.

ЗМІ зазначає, що багато українців побоюються: в разі, якщо Київ не зможе визволити значні території, доведеться йти на переговори з РФ, перебуваючи на невигідних позиціях.

Видання нагадує, що на Донеччині вже давно тривають позиційні бої. І наводить слова українського єфрерйтора:

"Ми вже впізнаємо їхні (російських солдатів, — "ДС") голоси. Вночі ми чуємо багато п’яних криків, переважно лайки".

Росіяни при цьому продовжують укріплювати свої позиції, готуючись до оборони.

"Незважаючи на оборону, українські війська продовжують мати втрати. Битва за Бахмут переросла в найдовшу та найсмертоноснішу битву війни, з великими втратами з обох сторін" , — пише WP.

Як повідомлялось, 31 березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії цього року малоймовірна, хоча й не сказав, що "це неможливо зробити".