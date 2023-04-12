Іспанія найближчими днями розпочне передачу Leopard 2 Україні

Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями. Ще чотири танки перебувають у ремонті, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

"Найближчими днями шість Leopard 2A4 вирушать до України", - розповіла голова оборонного відомства.

Вона зазначила, що доставка танків здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня.

За словами чиновниці, окрім танків, Україні також нададуть 20 бронетранспортерів.

"Є ще чотири Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Іспанії минулого тижня майже 200 українських військових завершили навчання у піхотній академії Толедо.

Також ми писали, що Іспанія пообіцяла передати Україні перші танки Leopard 2 вже після Великодня, 9 квітня.