Шмигаль на зустрічі з очільником Пентагону закликав передати Україні винищувачі F-16
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном та закликав розпочати постачання західних винищувачів F-16, повідомляє Ділова столиця.
Про це глава українського уряду заявив за підсумками зустрічі із посиланням на CNN.
"Ми виграємо цю війну. Але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україні, як і раніше, потрібна інтенсивна військова підтримка", — наголосив прем'єр.
При цьому Остін не коментував конкретні запити, але пообіцяв, що США розширять виробництво озброєнь для України.
"Ми продовжуватимемо інвестувати у нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва", — зазначив глава Пентагону.
Міністр оборони США також подякував Україні за її відповідальність у питанні військової допомоги, яку їй вже передали.
"Дозвольте мені подякувати вам за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб наша допомога у сфері безпеки залишалася в руках захисників України", — додав він.
Шмигаль у себе в Telegram написав, що в ході зустрічі з Остіном він подякував США за потужну військову підтримку України та створення формату "Рамштайн".
"Докладно обговорили термінові потреби України для успішного проведення чергової контрнаступної операції зі звільнення українських земель. А також спільну роботу щодо нових можливостей на майбутнє", — уточнив він.
При цьому прем'єр додав, що для швидкої перемоги Україні необхідно більше зброї, а саме: ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів та боєприпасів.
"Закликав США підтримати надання ракет більшої дальності. Розраховуємо на незмінно потужну військову підтримку Сполучених Штатів до перемоги України", — розповів Шмигаль.