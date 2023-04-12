Шмигаль на зустрічі з очільником Пентагону закликав передати Україні винищувачі F-16

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном та закликав розпочати постачання західних винищувачів F-16, повідомляє Ділова столиця.

Про це глава українського уряду заявив за підсумками зустрічі із посиланням на CNN.

"Ми виграємо цю війну. Але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україні, як і раніше, потрібна інтенсивна військова підтримка" , — наголосив прем'єр.

При цьому Остін не коментував конкретні запити, але пообіцяв, що США розширять виробництво озброєнь для України.

"Ми продовжуватимемо інвестувати у нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва" , — зазначив глава Пентагону.

Міністр оборони США також подякував Україні за її відповідальність у питанні військової допомоги, яку їй вже передали.

"Дозвольте мені подякувати вам за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб наша допомога у сфері безпеки залишалася в руках захисників України" , — додав він.

Шмигаль у себе в Telegram написав, що в ході зустрічі з Остіном він подякував США за потужну військову підтримку України та створення формату "Рамштайн".

"Докладно обговорили термінові потреби України для успішного проведення чергової контрнаступної операції зі звільнення українських земель. А також спільну роботу щодо нових можливостей на майбутнє" , — уточнив він.

При цьому прем'єр додав, що для швидкої перемоги Україні необхідно більше зброї, а саме: ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів та боєприпасів.