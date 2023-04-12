США ввели нові санкції проти Росії: хто опинився у списку

Сполучені Штати запровадили нові санкції щодо десятків фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із Росією, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

У списку понад 120 організацій та фізичних осіб у 20 країнах. Зокрема під санкції потрапили компанії російського бізнесмена-мільярдера Алішера Усманова USM Holdings, а також її організацій. Серед них – великий російський мобільний оператор Мегафон, а також найбільший у РФ виробник залізняку Металоінвест.

Крім того, під санкції потрапив Міжнародний інвестиційний банк ( МІБ), який базується у Будапешті. Контрольний пакет акцій цього банку належить Росії.

"Присутність МІБ у Будапешті дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі та відчиняє двері для зловмисної діяльності Кремля, а також може бути механізмом для корупції та незаконного фінансування, у тому числі для порушення санкцій" , — зазначають у Мінфіні США.

У списку санкцій Мінфіну опинилися китайська компанія China HEAD Aerospace Technology, яка постачала супутниковими знімками організації, пов'язані з групою Вагнер і її головою Євгеном Пригожиним.

Під санкціями опинилася і китайська King-Pai Technology, яка була постачальником для кількох підприємств російського ВПК.

Також під санкціями опинилася компанія з надання трастових послуг Sequoia Treuhand Trust Reg, що базується в Ліхтенштейні. Серед її клієнтів друг Путіна – Геннадій Тимченко.

Раніше повідомлялося, що влада Узбекистану лобіює зняття санкцій з Євросоюзу з російського олігарха Алішера Усманова, якого вважають одним з улюблених олігархів Володимира Путіна.