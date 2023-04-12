Світовий банк дасть Україні ще $200 млн на відновлення енергетики

Керівний директор Світового банку Анна Б’єрде й український прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписали в Вашингтоні угоду про надання Україні ще 200 мільйонів доларів на відновлення енергетики, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Денис Шмигаль у Telegram і Facebook.

"Світовий банк надасть Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетики! Щойно у Вашингтоні підписали угоду з керівним директором Світового банку Анною Б’єрде".

Шмигаль зазначив, що відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика – один із пріоритетів.

За словами прем'єра, залучені від Світового банку кошти буде скеровано на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області.

Також на зустрічі з представниками Світового банку обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів ("Фінансовий Рамштайн").

"Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проект страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни.

Вдячні партнерам зі Світового банку за підтримку України та нашої програми відновлення, яка стане найбільшим проектом відбудови в Європі з часів Другої світової війни".