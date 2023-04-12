Зеленський: Україна не перетвориться на руїну, а Росія відшкодує збитки

Президент Володимир Зеленський переконаний, що попри війну Україна не перетвориться на руїну, а Росія відшкодує збитки, в тому числі за рахунок своїх олігархів і посадовців, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 квітня.

Зеленський повідомив, що в середу ввечері взяв участь у "зустрічі спеціального формату підтримки України – фінансового".

Цей захід відбувається у Вашингтоні й обʼєднує міністрів фінансів "міцних демократій" – партнерів України, Єврокомісію, керівників міжнародних фінансових інституцій, як-то МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Темою зустрічі було, насамперед, відновлення України після бойових дій.

"Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. І закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя.

Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста.

Тим паче, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом…

Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора. І все для цього ми робимо. Дякую партнерам, які нас підтримують".