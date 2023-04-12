Страта полоненого: президент Чехії закликав зрівняти армію РФ з ІДІЛ

Якщо відео зі стратою українського військовополоненого виявиться правдивим, то російські військові стануть на один щабель із терористами "Ісламської держави", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Чехії Петер Павел після засідання Держради безпеки із посиланням на Ceske Noviny.

Чеський лідер заявив, що справжність запису перевірити неможливо, тому не може коментувати конкретний випадок. Він додав, що є багато інших задокументованих випадків, які необхідно засудити і які не належать до 21 століття.

"Якщо це підтвердиться, то російські солдати вишикуються поряд з "Ісламською державою", яку ми всі маємо засудити" , — заявив Павел.

Зазначимо, 11 квітня у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти жорстоко катують українського військового. Спочатку його катували, а потім ще живому відрізали голову.

12 квітня Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього військового злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Президент Володимир Зеленський назвав бійців російської армії "звірами".

Крім того, Міністерство закордонних справ України звернулося до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що подібними стратами залякують своїх армійців, щоб ті не здавалися в полон, очікуючи такого ж відношення з боку ЗСУ.

У Кремлі вимагають перевірити це відео на справжність.