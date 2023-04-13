Генштаб: ЗСУ знищили ще 540 окупантів та 5 БПЛА

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 7 артилерійських систем та 5 дронів ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.04.23 орієнтовно склали: