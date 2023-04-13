Генштаб: ЗСУ знищили ще 540 окупантів та 5 БПЛА
За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 7 артилерійських систем та 5 дронів ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 3646 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 7053 (+10) од.,
- артилерійських систем – 2777 (+7) од.,
- РСЗВ – 535 (+0) од.,
- засобів ППО – 283 (+1) од.,
- літаків – 307 (+0) од.,
- вертольотів – 293 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 320 (+1)