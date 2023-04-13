ISW: Кремлівська кампанія русифікації шкодить самій Росії

Кампанія влади Російської Федерації з русифікації, як внутрішньої, так і в Україні, почала бути шкідливою для неї самої﻿. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Ділова столиця.

У звіті інституту зазначається, що війна в Україні дала можливість найбільш агресивним медійним особам консолідувати свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій Росії. Ця тенденція, ймовірно, посилюватиметься в міру продовження війни і переживе її, "пронизуючи російський внутрішній простір на довгі роки".

Рросійські чиновники постійно обирають мігрантів та етнічні меншини "в якості мішеней" для поповнення і формування збройних сил, що значною мірою "перекладає військовий тягар русифікації в Україні на громади та окремих осіб, які є його мішенями всередині країни", пишуть аналітики.

Непоодинокі випадки ксенофобії та расизму в РФ, вважають в інституті, ілюструють суть внутрішньої русифікації.

Фахівці нагадують, що голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін раніше закликав військове керівництво цілеспрямовано набирати мігрантів з Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти мають "конституційний обов'язок захищати країну, яка їх прийняла".

Експерти звертають увагу і на те, що російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства і виступати за посилення жорстокості". Так, російські військові блогери відреагували на розповсюджені кадри, на яких російський солдат відрізає голову українському військовополоненому.

У ISW навели приклад, як Telegram-канал пов'язаний з "Вагнером" спробував виправдати відрізання голови, стверджуючи, що обидві сторони вдаються до жорстоких дій.