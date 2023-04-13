Партнери нададуть Україні ще $115 млрд – прем'єр

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку повідомив, що Україна планує отримати від міжнародних партнерів не менше $115 мільярдів довгострокової фінансової допомоги.

"Мобілізація ресурсів для відновлення України є однією з головних тем робочого візиту до Вашингтона.

Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд. довгострокової підтримки.

Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, а й надсилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки потрібно. До повної перемоги.

Відновлення починаємо вже зараз. У 2023 році на проекти швидкого відновлення потрібно $14 млрд.