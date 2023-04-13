Партнери нададуть Україні ще $115 млрд – прем'єр
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку повідомив, що Україна планує отримати від міжнародних партнерів не менше $115 мільярдів довгострокової фінансової допомоги.
"Мобілізація ресурсів для відновлення України є однією з головних тем робочого візиту до Вашингтона.
Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд. довгострокової підтримки.
Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, а й надсилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки потрібно. До повної перемоги.
Відновлення починаємо вже зараз. У 2023 році на проекти швидкого відновлення потрібно $14 млрд.
Ведемо переговори з партнерами, щоб залучити усі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання у п'яти пріоритетних галузях відновлення" , - заявив прем'єр.