У РФ назвали ім'я українського "організатора" вбивства Татарського

Російська Федеральна служба безпеки заявила, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського організував громадянин України Юрій Денисов та "українські спецслужби", повідомляє Українська правда.

"Організаторами теракту в Петербурзі, внаслідок якого загинув Владлен Татарський, були українські спецслужби та їхня агентура, зокрема російські опозиціонери, які переховуються за кордоном.﻿

Вбивство Владлена Татарського спільно з Дар'єю Треповою готував громадянин України Юрій Денисов, який за допомогою сервісу доставки через посередника передав їй вибуховий пристрій" , - повідомляє видання "РИА Новости" з посиланням на ФСБ.

Росіяни стверджують, що Денисов прибув із Києва в лютому через територію Латвії в московський регіон, де збирав відомості про Татарського.

Також повідомляється, що після теракту 3 квітня Денисов вилетів із Росії транзитом через Вірменію до Туреччини.

В ФСБ хочуть оголосити його в міжнародний розшук.

Також російські силовики заявляють, що Трепова скоїла теракт унаслідок "неодноразових закликів керівників ФБК Волкова і Жданова до підривної діяльності".