Суд у Гаазі зобов'язав РФ виплатити $5 млрд "Нафтогазу" за збитки у Криму

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав РФ виплатити 5 млрд дол. компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" в Криму, починаючи з 2014 року. Про це повідомив у Facebook голова Нафтогазу Олексій Чернишов.

За його словами, йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка "стала однією з головних цілей агресора під час окупації українського півострова дев'ять років тому".

"Вірю, що це не останнє рішення, яке ухвалять у Гаазі на користь нашої країни" , - написав Чернишов.

Як зазначили у прес-службі "Нафтогазу", тепер Росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов'язань з міжнародного права.

"Арбітражний трибунал підтвердив, що Росія має у повному обсязі компенсувати збитки Нафтогазу, спричинені незаконним захопленням Росією активів компаній Групи Нафтогаз у Криму.

Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Отже, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ” , - пояснили у компанії.

Суд встановив, що сума такої компенсації має дорівнювати справедливій ринковій вартості активів "Нафтогазу до моменту їхньої експропріації", додали в "Нафтогазі".

"Незважаючи на наполягання Росії на тому, що "Нафтогаз" не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням.

Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним арбітражним трибуналом як компенсацію за експропріацію Росією активів у Криму" , - заявили також у компанії.

Крім цього, суд ухвалив рішення, що Росія має відшкодувати "Нафтогазу" витрати, пов'язані з цим арбітражним провадженням.

Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися у березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) проти РФ на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська про захист інвестицій, нагадали у компанії.

"Нафтогаз просить арбітражний трибунал зобов'язати РФ виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, у тому числі за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, які стали однією з основних цілей російської федерації у Криму у 2014 році.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці світу у Гаазі у травні 2018 року. У лютому 2019 року суд ухвалив рішення на користь Нафтогазу. Суд підтвердив свою юрисдикцію на розгляд справи і визнав, що РФ, порушуючи свої зобов'язання за Угодою про захист інвестицій, незаконно експропріювала інвестиції Нафтогазу. Відповідно, поточна (друга) стадія арбітражного провадження стосується визначення розміру компенсації втрат Нафтогазу" , - пояснили у компанії.

У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного трибуналу у справі.